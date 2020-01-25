عارضة أزياء مكسيكية بلا ذراعين تتحدى مفاهيم الجمال

Jan 25, 2020
أرادت عارضة الأزياء المكسيكية آنا جابريلا مولينا، التي ولدت بلا ذراعين، أن تتحدى المفاهيم التقليدية لجاذبية الجسم بالفوز في مسابقة ملكات الجمال في مسقط رأسها بولاية فيراكروز.
وشددت “مولينا” إن قبول حالتها كان صعبًا ولكنها أرادت أن تكون قدوة للآخرين المصابين بإعاقة.
وقالت “مولينا” لـ “رويترز”: ”نجحت في التغلب على كل شيء صادفني في حياتي كلها”. وأوضحت أن ولادتها دون ذراعين لم تمنعها من تناول الطعام أو استخدام الهاتف المحمول أو الكتابة بقدميها.
وستشارك “مولينا” في آذار/مارس في مسابقة ملكة الجمال في ولاية فيراكروز المطلة على خليج المكسيك والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانية ملايين نسمة. وفي حالة فوزها ستتأهل لمسابقة ملكة جمال المكسيك في حزيران/يونيو. وقالت ”سأواجه نفس الاختبارات مثل الجميع وسأجتازها. أشعر كأي شخصي آخر طبيعي لأنني عشت حياتي على هذا النحو. ولذلك فبالنسبة لي إعاقتي ليست قيدا بل على العكس”.
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