منى زكي تعود بـ “نمرة اتنين”

Jan 25, 2020
تعيش الممثلة منى زكي حالة من النشاط الفني، حيث تعاقدت على مجموعة من الاعمال بدأت تتكشف معالمها تباعاً.
قبل ساعات، اعلنت “زكي” الى أن الجمهور سيراها قريباً عبر منصة “شاهد” بمشروع درامي مختلف يحمل عنوان “نمرة اتنين”. لم تكشف منى تفاصيل أكثر حول العمل المذكور، باستثناء نشرها لبعض الصور الترويجية للعمل على صفحتها على انستغرام.
في حين أن آخر مسلسل قدمته منى بعنوان “أفراح القبة”، عن رواية للراحل نجيب محفوظ إخراج محمد ياسين، الذي عرض عام 2016 وجمعها باياد نصار وجمال سليمان وغيرهما.
من جهة أخرى، اوشكت الممثلة منى زكي على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم “العنكبوت”، والذي تتشارك في بطولته مع نخبة من نجوم التمثيل في مصر ابرزهم احمد السقا، محمد لطفي، ريم مصطفى وغيرهم.
في حين انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم “الصندوق الاسود” للمخرج محمود كامل الذي بدأ في عمليات المونتاج والمكساج قبل تحديد الشركة المنتجة موعدًا لطرحه في دور العرض، لتعود به بطلته منى زكي إلى السينما بعد غياب ثلاث سنوات.
أحداث الفيلم تدور في اطار بوليسي، حيث تلعب منى دورا مختلفا وجديدا، اذ تكون امرأة حامل وتتعرض للعديد من المواقف المشوقة، حيث يكون الرابط القوي بينها وبين الجنين المنقذ الاساسي لها لتخطي كافة المصاعب والمشاكل التي قد تواجهها، وتصرّ على تمسكها بالحياة.
أيضاً صورت “زكي” مشهدين كضيف شرف في فيلم بعنوان “اعز الولد” مع ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، شيرين وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم أروى جودة والمخرج عمرو سلامة، محمد شاهين وريهام عبد الغفور، تأليف شريف نجيب، جورج عزمي وإخراج سارة نوج.
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