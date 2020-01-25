علي ربيع: وجهي يصلح للإعلانات.. وأجهز لـ"الخطة العميا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف الفنان المصري علي ربيع، عن أعماله الجديدة في السينما والتلفزيون، بعد نجاح مسلسله الأخير "فكرة بمليون جنيه" في دراما رمضان الماضي.

وقال علي ربيع في لقاء مع موقع "فوشيا": "أجهز لفيلم جديد مع الفنان محمد عبد الرحمن يحمل اسم (الخطة العميا)"، وأضاف مازحا: "هعمل بلاوي في الفيلم ده".

وعن اتجاهه للإعلانات خلال الفترة الأخيرة، قال ضاحكا: "أنا بقيت بتاع إعلانات خلاص، وجهي يصلح للإعلانات".

وعن دراما رمضان المقبل، كشف ربيع عن تقديمه مسلسلا جديدا؛ إذ قال: "سأتعاون مع مصطفى خاطر في مسلسل من إنتاج شركة سينرجي، يحمل اسم وصل أمانة، وهو من إخراج معتز التوني".

وبشأن مستقبل نجوم عروض "مسرح مصر" وهل من الممكن أن يتجمعوا في عروض جديدة، قال: "ولم لا؟، قد نتعاون مجددا، من الممكن أن يقدم كل منا مسرحية بمفرده، ثم نتجمع في عمل آخر، هكذا تجري الأمور".

Advertisements

وتوقفت عروض "مسرح مصر"، منذ فترة بسبب انشغال أبطاله بأعمالهم الخاصة، في السينما والتلفزيون، في الوقت الذي كانت أنباء قد ربطت علي ربيع برغبة عدم الاستمرار في تقديم تلك العروض.

وكشفت مصادر في وقت سابق لـ"فوشيا"، أن ربيع يرى أن "مسرح مصر" استنفد أغراضه، وأنه حقق من خلاله الجماهيرية والنجومية التي يريدها في بداية حياته الفنية، وأن هذه المرحلة يجب أن تتبعها مراحل أخرى جديدة.

كما أضاف المصدر أن "ربيع" يعترض على وجود مؤلف ومخرج واحد للعمل، هو المصري نادر صلاح الدين، ويرى أن هذا يؤدي إلى تكرار الأفكار، وأن العروض تحتاج إلى تجديد في دماء مبدعيها وصناعها.

ومن المعروف أن نادر صلاح الدين لا يكتب نصوصا مسرحية لعروض "مسرح مصر" بالمعنى المفهوم للنصوص المسرحية، بل يضع خطوطا عامة، ويترك الفرصة للممثلين للارتجال على المسرح، بهدف واحد ووحيد وهو إضحاك الجمهور.

يذكر أن "مسرح مصر" كان من بطولة أشرف عبدالباقي، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، ودينا ويزو، وحمدي الميرغني، ومحمد أسامة "أوس أوس"، ونخبة من الفنانين الشباب، الذين حققوا نجاحا جماهيريا كبيرا، وسط انتقادات من نقاد وفناني المسرح الذين يرون أن ما يقدمونه عبر "مسرح مصر" لا يمت للمسرح بصلة.