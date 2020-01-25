تكريم أحلام بهدية من الذهب الخالص في السعودية.. والفنانة توجه رسالتين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مُنحت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، درعا تكريميا من الذهب الخالص من جانب الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وسلمه له ممثلا عن الهيئة بندر الأيداء مدير عام التواصل، وذلك على هامش حفلها الغنائي الكبير الذي أحيته في العاصمة السعودية الرياض.

وأقيم حفل النجمة أحلام على مسرح "أبو بكر سالم" في بوليفارد الرياض، وهو الحفل الذي اختتمت به هيئة الترفيه فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في أكتوبر الماضي واستمر حتى يناير الجاري.

وأكدت مقدمة الحفل في لحظة تكريم أحلام أن الدرع المقدم صُنع خصيصا لفنانة العرب أحلام، وهو من الذهب الخالص، ويحمل شعار "فنانة العرب" على مدار 25 عاما من العطاء والفن.

وبدت على أحلام حالة من السعادة الكبيرة خلال تسلمها الدرع وقامت برفعه على المسرح لنيل تحية الجمهور الذي قابل الأمر بحفاوة كبيرة وهتافات للفنانة أحلام، إلا أن الدرع كاد يسقط من يد أحلام بسبب ثقله لحظة إنزاله لتسلمه إلى مقدمه لها للخروج به.

وتعليقا على هذا الموقف قالت مقدمة الحفل: "تقيل تقيل ده دهب تستاهلين يا ام فاهد".

وكانت للفنانة أحلام لفتتان طيبتان؛ الأولى خصت بها الإعلامية الكويتية فجر السعيد التي حرصت على حضور الحفل عوضا عن حفل سابق لم تستطع حضوره كونها كانت في فترة نقاهة بعد خروجها من المستشفى.

وقالت أحلام: "أكيد ما راح إنسى أرحب بشخص غالي وعزيز وحبيب شخص أنا اعتبر عام 2020 بداية سنة جديدة في عمره الجديد إن شاء الله عمرك طويل حبيبتي الإعلامية الكبيرة فجر السعيد اللي نورتنا اليوم".

وأضافت أحلام قائلة: "إن شاء الله دايما نشوفك بصحة وخير وألف سلامة عليكي ومرحب بيكي إنتي وكل اللي معاكي".

واللفتة الثانية كانت تكريمية معنوية وخصت بها أول شخص أنتج لها أول ألبوم في مشوارها الفني، وهو أنور عبدالله الذي آمن بموهبتها وصوتها؛ إذ قالت أحلام عنه: "يشرفني اليوم ويسعدني حضور شخص آمن بصوتي وقال: أحلام أنا راح أنتجلك أول ألبوم لأني آمنت بصوتك".

Advertisements

وتابعت أحلام قائلة: "انتي راح تكونين فنانة كبيرة لها جمهور في يوم من الأيام اسمحولي أرحب بوجود أستاذي الكبير أنور عبدالله اليوم معانا هو وعائلته رحبوا معايا بيه ترحيبة كبيرة".

وأشعلت أحلام المسرح بتقديم عدد من أغانيها المتميزة، وكانت لها إطلالتان على المسرح؛ الأولى بفستان أسود اللون وطعمته بجناحين من الريش في أولى أغانيها التي قدمتها، إلا أنها استغنت عن الجناحين مع توالي أغانيها في الحفل.

وكانت الإطلالة الثانية التي ظهرت بها بعد الاستراحة عبارة عن فستان من اللون الذهبي تميز بذيل طويل، ونالت أغانيها استحسان الجمهور؛ إذ قدمت له أغاني عدة تفاعل معها بشكل كبير.

ومن الأغاني التي قدمتها أحلام: "ياليل يا جامع، الله يعين قلوبهم، بغيضك، تعودت الجراح، احلف، موعدك، تغير الوقت، أنا ما ادري عن الناس"، وغيرها وسط اشتعال الأجواء في المسرح.

وخصت هيئة الترفيه السعودية الفنانة الإماراتية أحلام بليلة تكريمية ضمن "ليالي الأساطير" إذ تعد الفنانة الوحيدة التي نظمت لها الهيئة ليلة على هامش فعاليات "موسم الرياض" بالسعودية، وهي الليالي التي كان ضيوفها مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار مثل راشد الماجد وماجد المهندس ورابح صقر وبدر بن عبدالمحسن.

وأعربت أحلام عن سعادتها بهذا الحدث، معتبرة إياه تشريفا لها، ووجهت الشكر لسالم الهندي وتركي آل الشيخ، قبل الحفل من خلال حسابها على موقع "تويتر" فكتبت قائلة: "ليلة تكرم فيها #فنانة_العرب #أحلام في ختام موسم الرياض مباشرة على #mbc شاشة كل العرب".

وأضافت أحلام قائلة: "شكرا هيئة الترفيه على هذا التكريم والتشريف والتكليف شكرا معالي #تركي_آل_الشيخ شكرا نائب رئيس هيئة الترفيه الأستاذ سالم الهندي شكرا الشركة الرائعة #بنش_مارك على التنظيم الكبير #ليلة_فنانة_العرب".

https://twitter.com/AhlamAlShamsi/status/1220043963895250945