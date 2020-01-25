سارة نخلة: لم أقتنع برواية قتيل منزل نانسي..ولن أتزوج من الوسط الفني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة السورية سارة نخلة، لأول مرة أسباب خسارتها لقب ملكة جمال العرب، مشيرة إلى أن بعض الشروط الخاصة بالمسابقة، كانت وراء خسارتها اللقب.

وقالت سارة في لقاء تلفزيوني: "القانون الدولي في المسابقة، يحظر علي الزواج في السنة الأولى، وأنا لم ألتزم بذلك، حيث تزوجت من خطيبي حينها الفنان أحمد عبد الله محمود".

وتطرقت نخلة إلى أزمة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، بعد اقتحام السوري محمد الموسى منزلهما وقام الأخير بقتله مدعيًا أنه "لص".

وقالت سارة: "القصة التي خرجت للإعلام (مش داخلة دماغي)، وكل ما أعترض عليه وصف (قيام لص سوري بالهجوم على فيلا نانسي عجرم)، حيث تم إقحام جنسية الشخص المقتول بأنه من سوريا".

واستطردت: "الشعب اللبناني والسوري أشقاء، الأمر الذي كان يجب ألا يتم التركيز على جنسية الشخص المقتول داخل فيلا نانسي عجرم".

واستكملت الفنانة السورية: "الشخص السوري قتله زوج نانسي عجرم بـ18 طلقة مما يكشف عن عملية غل في قتله".

وعن أزمتها مع زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، قالت سارة: "لم أقصر في حياتي معه، استمررت معه لمدة 5 سنوات، وأثرت علاقتنا على حياتي الفنية".

وتابعت: "لن أكرر تجربة الزواج من داخل الوسط الفني مرة أخرى، تعلمت الدرس جيدًا، حتى الآن لم أحصل على الطلاق".

Advertisements

وأردفت: "لو كان زوجي قام بتطليقي حينها كنت لن أذهب إلى محكمة الأسرة، مصر بها قانون وسيفصل بيني وبينه في دعوى الطلاق للضرر".

وتابعت: "من يحب لا يخون ولا يضرب، كما أنه لا يريد الإنفاق علي ولا يريد الطلاق".

يذكر أنَّ سارة نخلة حصلت مؤخرًا على حكم قضائي يلزم الفنان أحمد عبد الله محمود، بدفع نفقة شهرية لها قدرها 10 آلاف جنيه قابلة للزيادة مع الاستئناف.

ومن جانبها، أعلنت سارة نخلة في وقت سابق، رفع قضية خلع على زوجها، مشيرة إلى أنها لا تطيق الانتظار في فصل القضاء بشأن دعوى الطلاق التي أقامتها ضده.

وأوضحت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك": "الله تعالى قال تسريح ٌ بإحسان وأنا بقالي سنة ونص متمرمطة عشان أحصل على التسريح دا ولكن اضطريت للخلع عشان أنا خلقت حرّة ومش ممكن حد يستعبدني أو يمرمطني وعشان العشرة والعيش والملح".