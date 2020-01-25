محمد كرم يرد على اتهامه بالتسبب في وفاة دانة الحيدر بفيديو معها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الإعلامي الكويتي محمد كرم عن صمته إزاء الاتهامات التي طالته بأنه المتسبب في وفاة الفنانة الكويتية دانة الحيدر اليوم الجمعة نتيجة التنمر، وذلك بسبب ظهوره معها برفقة أحد أصدقائه ومارسا التنمر سويا تجاهها.

ونشر محمد كرم مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" برفقة الفنانة الكويتية دانة حيدر، وقال في أول تعليق له على هذه الاتهامات: "حمد الله إن أنا إنسان طيب وتحملت كمية النقد والإساءة، وهذا الجواب لكم شكرا لكل شخص تنمر علي وقال إني أنا إنسان متنمر".

وأظهر المقطع الفنانة دانة حيدر وهي تشكر كل شخص وقف بجانبها سواء من متابعيها أو من متابعي الإعلامي محمد كرم، مبينة أنهم كانوا يصورون مشهدا تمثيليا لرؤية ردة فعل الناس تجاه التنمر، وهو الأمر الذي ينفي عنه ذلك الاتهام الذي وجه إليه من رواد التواصل الاجتماعي.

وكان مقطع التنمر تجاه الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر قد عاد إلى الواجهة بعد وفاتها، إذ رصد من خلاله المتابعين ما عانته من "تنمر" مستمر على مواقع التواصل بسبب زيادة وزنها الملحوظ.

وأوضح الفيديو المتداول بشأن اتهام الإعلامي محمد كرم ظهوره برفقة صديق آخر إلى جانب الفنانة الراحلة داخل مركبتها التي كانت تقودها وقد أخذا يسخران فيه من شكلها غير أنها قابلت سخريتهما برحابة صدر.

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وكان قد تم اتهام الإعلامي محمد كرم من خلال رواد "تويتر" حيث تداولوا صورته برفقة صديقه المتنمر معه على دانة الحيدر، وقال متابع: "لا تعاطف مع المتنمرين بلا مزح بلا كلام فاضي ما فيه إنسان يحترم ويحب نفسه يرضى أشخاص يهينونه ويجرحون فيه قدام الناس ويقول مزح، البنت يا ثقتها بنفسها مهزوزة أساسًا وما كانت تقدر ترد أو ووصلت مرحلة تتقبل الإهانات واقتنعت هذا قدرها والبركة فيكم".

وأضافت متابعة: "#دانه_عباس_الحيدر لما قريت انها اتوفت على طول جاء ببالي هالاثنين الانجاس واتذكرت الفديو حقها معهم مستحيل أتعاطف معهم بحجة أنهم كانوا يقعدون معها! مازالوا أنجاس ولازم يتحاسبون المتنمرين القذرين وكفى".

وتداولت عدد من الصفحات المعنية بأخبار المشاهير في الخليج على "إنستغرام" اليوم خبر وفاة الشابة الكويتية دانة عباس الحيدر أو دانة عبدالرزاق 21 عاما، والتي اشتهرت عبر السوشيال ميديا بكلمة "يمة خرعتوني" كما كانت الراحلة قد تعرضت للتنمر بسبب وزنها.

وكانت بعض الصفحات الكويتية عبر إنستغرام قد كشفت قبل ما يقارب الـ 10 أيام عن دخول الشابة الكويتية في غيبوبة، بسبب توقف خلايا المخ، بحسب هذه الصفحات.