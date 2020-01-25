شكرا لقرائتكم خبر عن محامية قتيل فيلا نانسى: القاضى أكد عدم تأثره بما ينشر بوسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ريهاب بيطار، وكيلة أسرة قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، محمد الموسى، أنه عند اجتماعها مع قاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان، أكد لها وبشكل واضح وصريح أن رأيه بالقضية لن يتأثر بكل ما يكتب وقيل عنها فى وسائل الإعلام، وبالتالى فإن قراره سيكون شفافا ومحايدا وعادلا.

وقالت رهاب، فى تصريحات عبر صفحتها على موقع فيس بوك: "أنه عند اجتماعنا مع قاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان الأستاذ نقولا منصود، أكد وفى شكل واضح وصريح أن رأيه بالقضية لن يتأثر بكل ما كتب وقيل فى الإعلام، وبالتالى فإن قراره سيكون شفافا ومحايدا وعادلا، وهذا بالضبط ما نطلبه ونسعى إليه".



محامية قتيل فيلا نانسى

وكانت رهاب بيطار، محامية أسرة قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، أكدت أن الدكتور فادى الهاشم خضع لجلسة مطولة أمام قاضى التحقيق الأول، وتبين وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف بعيادته، مشيرة أن من ضمنها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة.

وقالت رهاب، عبر حسابها حسابها على فيس بوك: "خضع فادى الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضى التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادى منها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة، وتقدم فادى الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب، هذا وقد ترك فادى الهاشم رهن التحقيق".

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وأضافت: "عينت الجلسة القادمة بتاريخ 2020/3/10 استدعاء كل العاملين فى العيادة للتحقيق، وشخص يدعى أبو الذهب، وشقيق فادى الهاشم للتحقيق معهم فى الجلسة وأخذ إفادتهم".