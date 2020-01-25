شكرا لقرائتكم خبر عن حُضن أبوى.. أحمد السعدنى يهنئ صلاح عبد الله بعيد ميلاده: "كل عام وأنت حبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد صلاح السعدنى، على تهنئة الفنان القدير صلاح عبد الله، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم، السبت 25 يناير، وقام بنشر صورتين معه، عبر حسابه على تويتر، معربا عن امتنانه وحبه له، صحبها بتعليق: "كل عام وأنت حبيبى".



أحمد السعدنى والفنان صلاح عبد الله وأوس أوس

وكان الفنان الكبير صلاح عبد الله، حرص على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بقصيدة جديدة، أطلقها، بمناسبة عيد ميلاده، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه بانستجرام، وهو يلقى القصيدة الجديدة داخل منزل وسط حالة من السعادة.





وسرعان ما انتشر التعليقات المهنئة له بعيد ميلاده على الفيديو الذى نشره عبر حسابه، ونجح فى حصد آلاف المشاهدات خلال دقائق قليلة.

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الفنان الكبير صلاح عبد الله انضم إلى فريق عمل مسلسل "الاختيار"، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يعد عبد لله ثالث ضيوف الشرف الذين انضموا للمسلسل بعد إياد نصار وآسر ياسين، وصور عبد الله عدة مشاهد أمام كرارة، إذ يجسد شخصية محورية مع بطل العمل خلال أحداث المسلسل، الذى يكتبه باهر دويدار، ويخرجه بيتر ميمى.





وفى سياق آخر، يصور صلاح عبد الله حاليا فيلم "الخطة العامية" مع النجوم غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتة، وبيومى فؤاد، وآخرين، إخراج معتز التونى، ومن المقرر أن ينتهى عبد الله من التصوير خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".