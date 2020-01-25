شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الموهوبين.. طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب فى "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع 6 موهوبين فى مسلسل "القاهرة كابول" ، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، واخراج حسام على، حيث يتولى بطولة العمل كل من طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، ونبيل الحلفاوى وشيرين، ومن المتوقع أن يحقق هذا العمل نجاحا كبيرا خاصة فى ظل اجتماع كم كبير من الموهوبين بداخله، وحددت الشركة المنتجة للمسلسل يوم السبت 1 فبراير للبدء فى تصويره.

وفى سياق متصل، يعقد فريق العمل بقيادة المخرج حسام على جلسات عمل مكثفة للاستقرار على الشكل النهائى للمسلسل، وملامح الشخصيات الرئيسية، فضلا عن شكل الديكورات والملابس والتفاصيل الأخرى، كما يجرى فريق العمل حالياً بروفات قراءة طرابيزة لوضع الشكل الأخير للشخصيات قبلا انطلاق التصوير، كما وضعت الشركة المنتجة خطة للبدء والانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان المقبل .

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يشار إلى أن "القاهرة كابول" يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل "بين عالمين" عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.

ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهر رمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وأخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.

يشار إلى أن المخرج حسام على انتهى مؤخرا من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "شديد الخطورة" المقرر تقديمه فى 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية،بطولة الفنان أحمد العوضى، ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجى.