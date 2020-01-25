شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة مع يسرا فى "دهب عيرة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة حلا شيحة إلى أسرة مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا والمقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة لعرضه فى شهر رمضان المقبل، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وهو تعاون إنتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب، لتكون حلا شيحة ثانى المنضمين للعمل بعد بيومى فؤاد الذى تعاقد مؤخراً على العمل.



حلا شيحة

ويعقد المخرج سامح عبد العزيز جلسات عمل مع النجمة يسرا والمؤلف أحمد عادل للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل بعد تسلمهم أول 10 حلقات من السيناريو، اضافة إلى الانتهاء من عملية الترشيحات للفنانين المشاركين في البطولة وانهاء التعاقد معهم خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك رقبل انطلاق التصوير.

وفى سياق آخر تنشغل حلا شيحة حالياً بتصوير مشاهدها فى فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، حيث انتهت من نصف مشاهدها فى العمل الذى تجسد فيه رسامة خفيفة الظل تقابل بطل الفيلم تامر حسنى ويحدث بينهما العديد من المواقف، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، وأسماء سليمان وياسمين البشبيشى وعدد من ضيوف الشرف، قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق.



الفنانة حلا شيحة

وقدمت حلا شيحة فى شهر رمضان الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان كأول عمل لها بعد عودتها إلى التمثيل عقب 13 سنة من الاعتزال، وشارك فى العمل، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى.