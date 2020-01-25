شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين عن دراما رمضان المقبل: مش مهم هشتغل مع مين المهم الدور الكويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة سوزان نجم الدين عن تلقيها أكثر من عرض للمشاركة فى مسلسلات جديدة مقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل، وتعمل حالياً على دراسة كل العروض، مشيرة إلى أنها لم تقرر حتى الآن بشكل نهائي على العمل الذي تختاره خاصة وأنها تبحث عن الدور المختلف والمتميز الذى لم تقدمه من قبل، مؤكدة أنها ليس كل همها الشغل فقط، وإنما تركز فى العمل مع من؟ وطبيعة الدور ويكون جديدا عليها ويعجب الجمهور.



سوازن نجم الدين

وحول مشاركتها فى مسلسل "لما كنا صغيرين" من بطولة ريهام حجاج، للمؤلف أيمن سلامة، والمخرج محمد على فى رمضان المقبل، أوضحت سوزان لـ"الخليج 365" أنها بالفعل تلقت عرضاً من الجهة المنتجة للعمل وتعمل على دراستة، لافتة أنها موافقة بشكل مبدئى بعدما اعجبت بقصة العمل وخلال الأيام المقبلة سيتم الاتفاق بشكل نهائى والتعاقد بشكل رسمى تمهيداً لبدء التصوير.

وتواجدت سوزان نجم الدين فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "ابن اصول"، وظهرت خلال الحلقات بدور "صولا" والدة حمادة هلال، السيدة الجميلة والثرية صاحبة الأصول العريقة التي تتبادل مع ابنها حب التملك للآخر ليودي بهما في كثير من الاحيان الى قسم الشرطة، بسبب غيرته الشديدة عليها في نفس الوقت التي تقف فيه صولا عائقا أمام زواجه واختياراته في الحياة مما يسبب لهما عراقيل ومشاكل كثيرة، ربما تؤدي الى دمار العائلة.

Advertisements



الفنانة سوزان نجم الدين

مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ورانيا منصور وايناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد واسلام ابراهيم وحمزة العيلى وكريم أبو زيد ووفاء سالم وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.