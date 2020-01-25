"تزوج فنانة شهيرة وابنته ممثلة معتزلة.. وتبرأ من هذه الأعمال".. معلومات عن أشرف فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تمر اليوم الذكرى الـ19 للمخرج أشرف فهمي، واحد من أهم مخرجي السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات أيضا.
وفي ذكرى رحيله، التي توافق 25 يناير، نرصد لكم بعض المعلومات عنه وبعض تصريحاته..
-تخرج في قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1961، ثم درس في معهد السينما، ودرس الإخراج في أمريكا أيضا.
- عمل مخرجا في المركز القومي للسينما التسجيلية، وقدم فيلم "حياة جديدة" وحصل على جائزة عنه من ألمانيا.
-عمل مساعد مع عبدالرحمن الخميسي ويوسف شاهين وفطين عبدالوهاب.
- بدأ في تقديم أفلامه في بداية السبعينيات، ووصل رصيده إلى 50 فيلما.
- من أبرز أعماله: "ليل وقضبان، رغبات ممنوعة، أمواج بلا شاطئ، ولا يزال التحقيق مستمرا، الشيطان يعظ، الراقصة والطبال، لا تسألني من أنا، سعد اليتيم، اغتيال مدرسة، القتل اللذيذ، بستان الدم"، وغيرها.
-آخر أعماله كان فيلم "العشق والدم" عام 2002، إذ عرض بعد وفاته.
-هو والد الفنانة جالا فهمي، وكان متزوجا من الفنانة نبيلة عبيد.
- قال في لقاء تليفزيوني قديم له إنه ليس راضيا عن كل أعماله، فالمخرج مثل لاعب الكرة، أحيانا يكون موفق في مباراة، وأحيانا لا، مضيفا: "في أفلام نفسي أتبرا منها، ودي مش شجاعة لكن محاسبة مع النفس، والمخرجين العالمين عندهم أفلام رديئة".
- قال إنه يقسم حياته إلى 3 مراحل، منها المرحلة الأولى مع القطاع العام، والمرحلة الثانية هي الاضطرار للعمل مع القطاع الخاص، بينما أطلق على المرحلة الثالثة الانتشار والضياع.
- عن هذه المرحلة قال إنه قدم أفلامًا غير راض عنها منها: "معياد مع سوسو، كرامتي، بص شوف سكر بتعمل ايه"، وهذه أفلام عندي عقدة ذنب لأني قدمتها، وبالطبع قدمت أفلام راض عنها مثل أمواج بلا شاطئ وامرأة عاشقة ورغبات ممنوعة.
-أوضح أنه كان يضطر لتصوير أعماله خارج مصر أو خارج الاستديوهات، لأن الاستديوهات غير مجهزة، مطالبا في حوار قديم له بضرورة تجديد الاستديوهات ودور العرض، لأن السينما تلفظ أنفاسها الأخيرة.
-قال إن مشكلة السينما نابعة من السينمائي المصري، مضيفا: "لازم نقدم الجديد والجيد، مش نعلق على الجمهور كل الأخطاء، ونقول الجمهور عاوز كده".
-قال في تصريحات له إن السينما تعرض المشكلة، ويجب أن تعرضها بشكل جيد ومعمق، وليس حلها، الحلول عند المتخصيين والمسؤولين
كانت هذه تفاصيل خبر "تزوج فنانة شهيرة وابنته ممثلة معتزلة.. وتبرأ من هذه الأعمال".. معلومات عن أشرف فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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