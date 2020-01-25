"تزوج فنانة شهيرة وابنته ممثلة معتزلة.. وتبرأ من هذه الأعمال".. معلومات عن أشرف فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تمر اليوم الذكرى الـ19 للمخرج أشرف فهمي، واحد من أهم مخرجي السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات أيضا.

وفي ذكرى رحيله، التي توافق 25 يناير، نرصد لكم بعض المعلومات عنه وبعض تصريحاته..

-تخرج في قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1961، ثم درس في معهد السينما، ودرس الإخراج في أمريكا أيضا.

- عمل مخرجا في المركز القومي للسينما التسجيلية، وقدم فيلم "حياة جديدة" وحصل على جائزة عنه من ألمانيا.

-عمل مساعد مع عبدالرحمن الخميسي ويوسف شاهين وفطين عبدالوهاب.

- بدأ في تقديم أفلامه في بداية السبعينيات، ووصل رصيده إلى 50 فيلما.

- من أبرز أعماله: "ليل وقضبان، رغبات ممنوعة، أمواج بلا شاطئ، ولا يزال التحقيق مستمرا، الشيطان يعظ، الراقصة والطبال، لا تسألني من أنا، سعد اليتيم، اغتيال مدرسة، القتل اللذيذ، بستان الدم"، وغيرها.

-آخر أعماله كان فيلم "العشق والدم" عام 2002، إذ عرض بعد وفاته.

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-هو والد الفنانة جالا فهمي، وكان متزوجا من الفنانة نبيلة عبيد.

- قال في لقاء تليفزيوني قديم له إنه ليس راضيا عن كل أعماله، فالمخرج مثل لاعب الكرة، أحيانا يكون موفق في مباراة، وأحيانا لا، مضيفا: "في أفلام نفسي أتبرا منها، ودي مش شجاعة لكن محاسبة مع النفس، والمخرجين العالمين عندهم أفلام رديئة".

- قال إنه يقسم حياته إلى 3 مراحل، منها المرحلة الأولى مع القطاع العام، والمرحلة الثانية هي الاضطرار للعمل مع القطاع الخاص، بينما أطلق على المرحلة الثالثة الانتشار والضياع.

- عن هذه المرحلة قال إنه قدم أفلامًا غير راض عنها منها: "معياد مع سوسو، كرامتي، بص شوف سكر بتعمل ايه"، وهذه أفلام عندي عقدة ذنب لأني قدمتها، وبالطبع قدمت أفلام راض عنها مثل أمواج بلا شاطئ وامرأة عاشقة ورغبات ممنوعة.

-أوضح أنه كان يضطر لتصوير أعماله خارج مصر أو خارج الاستديوهات، لأن الاستديوهات غير مجهزة، مطالبا في حوار قديم له بضرورة تجديد الاستديوهات ودور العرض، لأن السينما تلفظ أنفاسها الأخيرة.

-قال إن مشكلة السينما نابعة من السينمائي المصري، مضيفا: "لازم نقدم الجديد والجيد، مش نعلق على الجمهور كل الأخطاء، ونقول الجمهور عاوز كده".

-قال في تصريحات له إن السينما تعرض المشكلة، ويجب أن تعرضها بشكل جيد ومعمق، وليس حلها، الحلول عند المتخصيين والمسؤولين