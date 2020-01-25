تراند اليوم : تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا "نانسي عجرم".. هل تفك اللغز؟



كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في قضية مقتل السوري محمد الموسى داخل منزل المطربة اللبنانية نانسي عجرم عن أحدث التطورات في القضية التي تحظى باهتمام ومتابعة إعلامية واسعة.

وأظهرت التحقيقات أن القتيل اتصل 4 مرات على عيادة زوجة نانسي، الدكتور فادي الهاشم في أوقات متفاوتة، فيما عزته التحقيقات الأولية إلى أن الهدف من ذلك قد يكون المراقبة.

ونقل تقرير لفضائية "Mtv" اللبنانية عن مصادر مطلعة على التحقيق، أن الشاب اتصل بالفعل على عيادة زوج الفنانة نانسي عجرم، واستمرت احداها لنحو 2:32 دقيقة وليس 4:30 دقائق كما ادعى البعض.

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غير أنه أشار إلى أن مضمون المكالمة لا يزال مجهولاً، وقد طلب القاضي "نقولا منصور" تفريغ الداتا لمعرفة مضمون الاتصال لا سيما وأن رقم العيادة منتشر على الانترنت ومتاح أمام الجميع.

ووفق المصادر، فإن اتصالات الموسى كان هدفها الاستعلام عن الهاشم وتكوين معلومات عنه، وتبين أيضًا أنه في احد الاتصالات طلب موعدًا للمعاينة الطبية، وتم تسجيلها في برنامج المواعيد بالفعل في 26 مارس 2019 إلا أنه عندما سئل من قبل من يتصل أجاب من قبل طبيب الاسنان أمين ضو، ولكن بعد التدقيق تبيّن انه لا وجود لاسم هذا الطبيب في نقابة اطباء الاسنان في بيروت ولا في طرابلس.