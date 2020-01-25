تراند اليوم : فنانة مصرية تكشف مفاجأة صادمة عن زوجها المطرب الشهير : ما بيغيرش علي وأنا "عريانة"

كشفت الممثلة المصرية، عايدة رياض، سر زواجها من المطرب الراحل محرم فؤاد قبل عقود، وأسباب الخلافات بينهما.

وأضافت في مقابلة مع قناة "النهار"، أن فؤاد كان يكبرها بـ20 عاما، واستمر زواجهما 10 سنوات، وأشارت إلى أنها لم تختر الزواج منه، بل كانت تحب شخصا آخر، وحالت الظروف والأزمات بينهما، فتزوجت لتكيد حبيبها.

وقالت: "أنا كنت بحب حد تاني بس كان في اختلافات بينا وحصلت حاجات كتير، بعدها بفترة جه محرم وكنت عايزة اغيظ حبيبي القديم".

وتابعت: "خلال 6 شهور كنا اتجوزنا.. في الأول كنت عايزة اعمل أي شو لكن بعدين الشو اتقلب لجواز بجد، وحبيت محرم بعد كده جدا".

وأوضحت أن "محرم" كان يحبها للغاية، لكنه لم يكن اجتماعيا ولا يحب الخروج والسفر كثيرا، كما أنه كان غيورا عليها بشدة، وهو ما عطّلها عن عملها كثيرا في سنوات زواجهما.

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وأشارت إلى أن "غيرته كانت غريبة، يعني لما كنت البس عريان أو هو جايبلي فستان عريان ولابساه وأنا خارجة معاه مايغيرش طالما أنا معاه، لكن مخرجش أنا ب ده لوحدي.. ولا اخرج كمجموعة صحاب ونسهر وكده".

ولفتت: "محرم مكنش اجتماعي خالص، غيرته وصلت لدرجة إنه مش عايزني اشتغل، يمكن لو كنت خلفت كنت اتشغلت في حاجة عن ده أو غيره بس مفيش"، موضحة أن زوجها كان يريد إنجاب أطفال بشدة، وبالفعل حملت في طفل لكن الحمل لم يستمر.



