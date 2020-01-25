شاهد: أنباء عن سرقة حسابات مشهور التواصل كنج العزيزية.. والكشف عن هوية السارق

تداول نشطاء على موقع تويتر أنباء عن سرقة حسابات مشهور مواقع التواصل كنج العزيزية. وكشفت تغريدات عن تعرض حسابات المشهور السعودي إلى السرقة حيث استولى عليها شخص كان يقوم يإدارتها وأدعى منذ فترة انها تعرضت للتهكير حيث قام بتغير أرقام الحسابات ليكتشف نشطاء موقع تويتر أنه استولى عليها. وقام عدد من نشطاء تويتر بتداول صورة السارق.

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