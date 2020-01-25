شاهد: تصرف فتاة تجاه كاظم الساهر يدفع الجمهور لوصفها بـ المجنونة

“حبي الك حتى الجنون” كانت الوصف الذي أطلقه عشاق الفنان العراقي كاظم الساهر على معجبة وشمتْ على ظهرها إحدى أغاني كاظم.

وجاءت هذه العبارة المقتبسة من إحدى أغاني الساهر، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو برفقة إحدى المعجبات التي التقته مصادفة، وأرادت التقاط صورة معه، لتقوم في تلك الأثناء باستعراض الوشم الموجود على ظهرها، وهو عبارة عن اسم كاظم الساهر بالإضافة إلى مقطع من أغنية “اش جابرك على المر”، وهي من أشعار نزار قباني.

وكتبت الفتاة: “أدري بطريقي صعب وأتعثّر بخطواتي لكن عِنادي أشّد خلّي الثمن حياتي”.

وانتشر الفيديو بشكل كبير مثيرًا الكثير من التعليقات حول أين يمكن أن يصل جنون المعجبات والمعجبين، مشيرًا بعضهم إلى أنّ تصرف المعجبة ينطبق عليه بالفعل أغنية الساهر: “حبي الك حتى الجنون”، واصفين إياها بالمعجبة المجنونة.

فيما انتقد آخرون ما قامت به الفتاة، معتبرين أنّ ما قامت به ليس أمرًا معقولاً، مستذكرين ما قامت فيه إحدى الفتيات مع النجم تامر حسني عندما صُدمت برؤيته في وقت سابق من هذا الشهر.