بالفيديو: ضحية جديدة لحساب حمزة مون بيبي تتلقى تهديداً بنشر صورها الجريئة

كشفت مدونة الموضة المغربية أسماء العمراني أنه تم استغلالها من قبل القيمين على حساب “حمزة مون بيبي”.

وظهرت في مقطع مصور سجّل لها خلال حديث صحافي أجري معها مؤخراً وقالت إنه تم تهديدها بنشر صور جريئة لها من خلال حسابها على “سناب شات”.

ولفتت إلى أنها تحدتهم وسخرت منهم بالقول: “حطولهم عشان راجلي عزيز عليه يشوفني كده”.

ويشار إلى أن قضية الحساب ارتبطت باسم الفنانة المغربية دنيا بطمة التي تم التحقيق معها ومع شقيقتها ابتسام على خلفية اتهامهما بالوقوف خلف الفضائح التي تم نشرها من خلاله.

ويذكر أن زوجها المنتج البحريني محمد الترك دافع عنها في وقت سابق من خلال كقطع فيديو نشره عبر “سناب شات” وقال: “أؤكد لكم أن لا دنيا موجودة في التحقيق ولا ابتسام ولا اسمهم موجود في التحقيق ولا عليهما أي نوع مثل ما أنتم ذكرتم أنهما ممنوعان من السفر أو عليهم وعليهم. ما في من هادا الكلام كله”.

وما زالت القضية تتفاعل علماً أن دنيا تلقت الدعم مؤخراً من مواطنتها الفنانة خولة بن عمران.