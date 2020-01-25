عانت من التنمر.. من هي الفنانة الكويتية دانة الحيدر؟

أعادت وفاة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر اليوم الجمعة، إلى الواجهة ما عانته من ”تنمر“ على مواقع التواصل، بسبب وزنها وجسمها رغم أنها كانت تتحمل وتتجاهل عبارات السخرية والاستهزاء.

وتوفيت الفنانة الشابة اليوم الجمعة عن عمر يناهز 21 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان.

وانتقد ناشطون المتنمرين على دانة وظاهرة التنمر، التي قالوا إنه تسببت بأذى الفنانة الراحلة وإنه سبب وفاتها، مبدين سخطهم من الذين قاموا بذلك.

وظهر في ”فيديو التنمر“ الإعلامي محمد كرم وصديق آخر إلى جانب الفنانة الراحلة داخل مركبتها التي كانت تقودها، في الوقت الذي أخذوا يسخرون فيه من شكلها، في حين قابلت سخريتهم برحابة صدر.

وكشف ناشط – في معلومات أن ”المقطع المتداول عن التنمر على دانة غير صحيح، وأنه كان بالاتفاق معها ومجرد تمثيل، للتوعية بظاهرة التنمر“.

ولم يعلق الإعلامي محمد كرم على الهجوم عليه لحد اللحظة، حيث اكتفى بإعلان خبر وفاة صديقته عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهر في مقاطع عبر ”سناب شات“ وقد أعرب عن حزنه لوفاتها، مؤكدا أن ”الخبر شكل صدمة له، ويعجز عن أي تعليق“، كما ظهر في آخر مقطع فيديو بثه، معلنا أنهم ”سيشيدون مسجدا صدقة عن دانة، ومازالوا بانتظار رد ذويها“.

وكانت معلومات متداولة قد كشفت أن سبب وفاة الفنانة الكويتية، مرض السرطان.