بالصور.. العندليب الأسمر وشادية يحيان حفل استثنائي بساقية الصاوي

شهدت ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفل استثنائي قدمه مسرح الساقية للعرائس للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والجميلة شادية، وذلك على قاعتها الكلمة، مساء أمس، الجمعة، برفقة الفرقة الماسية.

ولاول مرة يشتمل الحفل على ثلاث فقرات بدأها العندليب الأسمر مع مجموعة رائعة من أغنياته منها "على قد الشوق ، أهواك، أعز الناس، أنا كل ما أقول التوبة، أول مرة".

أما الفقرة الثانية فكانت للجميلة

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شادية والتى قدمت فيها أغنيات "القلب يحب مرة، مكسوفة منك، وحياة عنيك، شباكنا ستايره حرير".

اما الفقرة الأخيرة فجمعت بين أميز صوتين عرفهم الفن والطرب العربى فاجتمعا على أغنيات "احتار خيالى، احنا كنا فين، تعالى أقولك، حاجة غريبة، واختتما بلحن الوفاء"، تفاعل الجمهور مع السهرة الطربية من زمن

الفن الجميل بشكل كبير.

يأتى ذلك فى إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذى يجذب الكبار قبل الصغار.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.