أمير اليماني يستعد لعرض "ساحر الحياة" فبراير المقبل

يستعد المخرج أميراليماني لعرض مسرحيته "ساحر الحياة " في الثاني من شهر فبراير المقبل، وذلك على مسرح الهوسابير في الخامسه والنصف مساء .

مسرحيه ساحر الحياة بطوله من مجموعه من الموهوبين من شباب الجامعات الحاصلين علي جوائز تمثيل و اول إنتاج لشركه trios لمالكيها شريف السقا، محمد إمام، امير

اليماني، تصميم استعراضات احمد ماتو، ديكور محمد اسماعيل، تأليف محمود الحديني وإخراج أمير اليماني .

يذكر أن مسرحيه "ساحر الحياة" قد عرضت من قبل في عام ٢٠١٨، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها