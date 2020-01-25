أمير اليماني يستعد لعرض "ساحر الحياة" فبراير المقبل

يستعد المخرج أميراليماني لعرض مسرحيته "ساحر الحياة " في الثاني من شهر فبراير المقبل، وذلك على مسرح الهوسابير في الخامسه والنصف مساء .
مسرحيه ساحر الحياة بطوله من مجموعه من الموهوبين من شباب الجامعات الحاصلين علي جوائز تمثيل و اول إنتاج لشركه trios لمالكيها شريف السقا، محمد إمام، اميراليماني، تصميم استعراضات احمد ماتو، ديكور محمد اسماعيل، تأليف محمود الحديني وإخراج أمير اليماني .
يذكر أن مسرحيه "ساحر الحياة" قد عرضت من قبل في عام ٢٠١٨، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها
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