بحضور أسر الشهداء.. كارول سماحة تحيي احتفال جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعيد الشرطة

النجمة اللبنانية تتألق فى حفل الجامعة تحت رعاية خالد الطوخي .. وتهنئ الشرطة وأسر الشهداء بأعيادهم : لولاهم ماكنا نعيش في أمان ..وتغني لمحمد عبد الوهاب وام كلثوم وسيلينا جوميز.. وتشكر جامعة مصر علي تكريمها

كارول سماحة: قلبي بيوجعني كتير علي بلدي وعدلت النشيد الوطني اللبناني لإبراز دور المرأة

الإنتاج العائق الوحيد للغناء للطفل العربي واقول لصناع الدراما انا جاهزة لأي عمل درامي

مصر بلدي الثاني ولا أشعر فيها بالغربة وحفلتي مع عبد الحليم حافظ كانت عظيمة

مدير مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تهدي درع الجامعة للفنانة اللبنانية

فى ليلة استثنائية تحولت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الى حالة خاصة جداً اختلطت فيها المشاعر الوطنية احتفالاً بعيد الشرطة بالغناء الراقى حيث أحيت النجمة اللبنانية الكبيرة كارول سماحة حفلا غنائيا علي مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة وبحضور عدد من اسر الشهداء الذين حرصت الجامعة على دعوتهم لحضور الحفل تقديراً لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن ، كما حضر الحفل بعض الفنانين والاعلاميين من بينهم الفنان جاد شويري والاعلامية بوسي شلبي ورجل الأعمال الدكتور وليد مصطفي زوج الفنانة كارول سماحة التي بدأت حفلها بأغنية "ان شالله" وسط تصفيق الجمهور الذي استقبلها بحفاوة كبيرة فقد حرصت فى بداية الحفل علي تهنئة رجال الشرطة المصرية بأعيادهم كما قدمت التهنئة لأسر شهداء الشرطة مؤكدة لهم "لولا تضحيات ابطال الشرطة المصرية ما كنا نقدر علي العيش في امن وسلام والجميع يقدر جهودهم في حمايتنا وتأمنينا" وهو ما استقبله جميع الحضور بالتفيق الحار للتأكيد علي دور الشرطة المصرية في تحقيق الامن والسلام.

وواصلت كارول سماحة تقديم عدد كبير من اغنياتها الشهيرة والمميزة علي مدار ساعتين متواصلتين، منها، غالي عليا، حبيت دلوقتي، خليك بحالك، انسي همومك، سهرانين، في الوقت الغلط، يارب تدوم ايامنا سوا، اضواء الشهرة، هيدا يا عمري قدرنا، اطلع فيي، بالاضافة لغنائها لاغنية "سلمي يا سلامة" للمطربة داليدا، كما غنت "يا مسافر وحدك" للموسيقار محمد عبد الوهاب، واغنية "دارت الايام" للسيدة

أم كلثوم، وغنت أيضا اغنية "tell me something" للنجمة العالمية سيلينا جوميز وهي لأول مرة تغنيها في مصر.

ونالت كارول سماحة عاصفة من التصفيق على مدار الحفل بأكمله، واختتمت الحفل باغنية وحشاني بلادي، وسط ترديد الجمهور لكلمات الاغتية معها.

وأهدت الدكتورة غادة جبارة مدير عام مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نيابة عن خالد الطوخى، رئيس مجلس الأمناء درع الجامعة تكريماً للنجمة اللبنانية على حضورها وإحيائها هذا الحفل وهو ما استقبلته بسعادة كبيرة قدمت علي اثره الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا علي تنظيم الحفل للمرة الثانية خلال ٣ سنوات مؤكدة ان حفلها بالجامعة دائما يحقق نجاح كبير وأشادت بالجانب التنظيمي والحضور الكبير من محبي وجمهور الجامعة لحفلاتها

وقالت النجمة اللبنانية كارول سماحة "لا اشعر بالغربة في مصر فانا بيتي هنا وزوجي وأولادي، ورغم أن لبنان هي بلدي الأول لكن حتي اصحابي هنا في مصر وبعتبرها بلدي الثاني فقد تربيت بها وأصبحت جزء من حياتي، مضيفة:"دوبت في مصر وبحبها كتير لأنها تتحب وشعبها جميل وروحه حلوة" .

وأضافت: "دي مش اول مرة اغني هنا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، وانا قدمت حفل منذ ٣ سنوات وكانت جميلة جداً وعن حفلها بالهولوجرام مع العندليب قالت "كانت حفلة عظيمة جدا وكانت اول حفل بطريقة الهولوجرام فكانت مسؤولية كبيرة عليا باني اقدم اغاني تليق بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وانا بعتبر هذا الحفل نقطة مهمة جدا في مسيرتي المهنية" .

وعن حفلها بموسم الرياض قالت "كانت مفاجأة بالنسبالي بعد ما لأنى لم اكن اعلم بأن الجمهور السعودي حافظ الاغاني ولديهم حب وذوق بالسمع سواء باللهجات اللبنانية او المصرية مؤكدة على أن التجربة السعودية فى الغناء كانت رائعة لان الجمهور السعودي كان لدية حرارة وحب كبير ومتفاعل

جدا مع الغناء .

وأعربت عن حزنها لما يحدث في لبنان قائلة، قلبي بيوجعني علي ما يحدث في لبنان، وأشعر أن هذه المرة أسوأ من كل المرات السابقة، ومبقتش قادرة افتح التليفزيون أشوف وجع الناس الغلابة، والقضاء علي الفساد هياخد وقت كبير.

وأضافت، عدلت النشيد الوطني اللبناني في أغنيتي وبشكل غير رسمي تكريما للمرأة اللبنانية لإبراز دور المرأة اللبنانية تجاه بلدها وكيف تعبت وتحارب من أجل وطنها.

وتابعت، من زمان نفسي أعمل أغاني للأطفال ولكن دايما المشاكل بتكون في الإنتاج ودعم لهذا المشروع، وأكيد حابة اعملهم أغاني أو مسرح خاص بهم.

واستكملت "انا دايما عندي قبول لاي عرض مغري في الدراما، والشحرورة كان سيرة ذاتية، ولكن الفرص اللي بتيجي مش كلها مناسبة ومفيش نصيب في الفترة السابقة، لكن انا لو في حاجة كويسة فانا موجودة.

وعن زوجها دكتور وليد مصطفى قالت "حظي حلو ان متزوجة من رجل يحترم المراة ويحترم عملي، وبيحب المراة الناجحة مش الكسولة، وانا بعمل واجباتي في بيتي، وفي تفاهم بينا كبير، وهو موجود في الحفل اليوم وحرصت النجمة اللبنانية على تقديم التحية والإشادة لعائلتها التى حرصت على حضور الحفل.

واختتمت كلامها النابع من القلب: "الشهرة خلت حياتي اكتر مراقبة وبتحاسب علي كل تصرفاتي، لكن انا مش بفكر في الشهرة عشان اعرف اعيش حياتي الطبيعية، واتعامل حتي في مدرسة ابنتي بشكل طبيعي ذي اي شخص عادي.

وفى تصريحات صحفية عقب الحفل قال خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن قراره بالمشاركة فى الاحتفالات بعيد الشرطة بتنظيم هذا الحفل الفنى الكبير لم يأتى من فراغ وإنما جاء انطلاقاً من حرص الجامعة على المشاركة فى المناسبات الوطنية الكبرى فى إطار المسئولية المجتمعية، ونظرا لما تمثله مناسبة

مثله مناسبة عيد الشرطة من أهمية كبرى مما دفعه لتوجيه الدعوة لمجموعة من أسر الشهداء لحضور الحفل، وذلك تقديراً لأرواح الشهداء الذين قدموا أروع مثل فى التضحية بأرواحهم فداء للوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وأيضاً حماية الممتلكات العامة فى مواجهة قوى الشر والجماعات الإرهابية المتطرفة .

والجدير بالذكر أن حفل النجمة كارول سماحة يأتى ضمن برنامج نشاط فنى متنوع أعدته الجامعة بشكل يرضى جميع الأذواق، ويخاطب مختلف الأعمار من خلال مجموعة من الحفلات الغنائية التى سوف يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى، بهدف إثراء الساحة الغنائية، انطلاقاً من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التى تمتلك مسرحا يسع 1200 مشاهد، وتم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة، ووسائل إدارة المسرح، وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.