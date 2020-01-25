الليلة.. عزاء اعتدال المصري بالحامدية الشاذلية

تستقبل أسرة الفنانة اعتدال المصري العزاء، مساء اليوم، السبت، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، وذلك بعد صلاة المغرب.

يشار إلى أن الراحلة اعتدال المصري خريجة فنون مسرحية، وعملت في الدراما التلفزيونية في أعمال فنية مثل "نحن

لا نزرع الشوك، الشارع الجديد، أبو العلا 90".

يذكر أن كانت شاركت الفنانة القديرة اعتدال المصري في مجموعة من الأفلام أبرزها فيلم "المراكب".