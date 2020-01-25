بالفيديو.. تفاصيل وكلمات أغنية عمرو دياب الجديدة "عم الطبيب"

فاجأ الهضبة عمرو دياب جمهوره، مساء أمس، الجمعة، بتقديم أغنية جديدة تحت عنوان "عم الطبيب"، وذلك خلال الحفلة التي أحياها في دبي.

ويشار إلى أن "عم الطيب" كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير، إنتاج شركة ناي.

وتقول كلمات الأغنية:

عمّ الطّبيب جمبي الشِّمال ده

بتجيله شكّة.. من حالي طول اللّيل بتشكّى

عرّى وكشف.. شاف الهموم.. بصّ بأسف.. وقالّي قوم

ماتروحشِ يا ابني لطبيب يطبّك.. أنت علاجك حبيب يحبّك

عمّ العطّار.. اعملّي من عندك تحبيشة.. أحلّي بيها مرار العيشة

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بصّ وسأل.. فين يوجعك ؟!

فرح وزعل.. مين يسمعك ؟!

أنا قلت بلوتي في الكتمان.. قالّي دواها صحاب جدعان

شيخ العرب.. أديلي مدّة دايخ مدوّخ.. هات الخلاصة أنا وضعي بوّخ

قالّي دواك.. وبلاش تقاطع.. عند العجيب.. أبو سرّ باتع

أنا قلت إيه.. قالّي يا متعوس.. كلّ العلل دواها الفلوس

يا طول غُلبي يا طول توهتي.. يا آهة جديدة على آهتي

دواك لاذذ ونفسي أدوق.. لكن عازز ومش في السّوق