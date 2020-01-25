ميرنا وليد - بيروت - روت الاعلامية السعودية ​لجين عمران​ للمتابعين حادثة حصلت معها في السابق خلال صيدها الأسماك، مشيرة الى انه اثناء رميها خيط السنارة رجع اليها وجرح اصبعها، مما ادى حينها الى دخولها المستشفى.

وكتبت لجين على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "سبق و صارت لي حادثة صغيرة أثناء الصيد كان خيط الصيد معلق فيه خطافين لتعليق الطعم أثناء الرمي بسرعة إتجاه البحر ما أعرف كيف رجع الخيط علي و دخل الخطاف في إصبعي طبعا كلمنا خفر السواحل لأننا كنا بنص البحر و لما شافوا الحالة قالوا لازم مستشفى احتجت عملية بسيطة و خياطة + إبرة تسمم".

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كانت هذه تفاصيل خبر لجين عمران دخلت المستشفى بسبب صيد الأسماك..فما الذي حصل معها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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