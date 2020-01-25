تراند اليوم : آخر فيديو لأشهر إعلامي ديني في مصر : تنبأ بوفاته .. وطلب السماح باكيًا

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي آخر لقاء ظهر فيه أشهر إعلامي ديني في مصر.

و تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو للإعلامي محمد عبد العزيز – مؤسس إذاعة القرآن الكريم – الذي وفاته المنية قبل ساعات.

وظهر “عبد العزيز” في لقاء مع التلفزيوني المصري ، والذي يعد الأخير له ،حيث أكد أن البعض كان يظنه قد توفي ، وأنهم كانوا يفرحون فرحة شديدة حين يعلمون أنه على قيد الحياة ، مضيفًا: كنت أضحك وأقول لهم (كلنا إلى هذا) في إشارة إلى الموت.

وأضاف باكيًا: الله أعطاني أكثر مما أستحق ، وأتمنى من الجمهور أن يسامحني في حال كنت أسأت لأحدهم ، أما أنا فقد سامحت الجميع في حال أساء أحدهم لي.