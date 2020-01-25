تراند اليوم : بالفيديو.. اتهام إعلامي شهير بالتسبب في وفاة فنانة شابة

رد الإعلامي الكويتي محمد كرم على اتهام البعض له بالتسبب في وفاة الفنانة دانة الحيدر، اليوم الجمعة نتيجة للتنمر.

وكانت قد أعادت وفاة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر إلى الواجهة ما عانته من ”تنمر“ على مواقع التواصل، بسبب وزنها وجسمها.

وقال كرم من خلال نشر فيديو له برفقة الفنانة الكويتية دانة حيدر على انستغرام معلقا عليه: ”حمدالله إن أنا إنسان طيب وتحملت كمية النقد والإساءة — وهذا الجواب لكم ♥️ شكراً لكل شخص تنمر علي وقال إني أنا إنسان متنمر“.

وظهرت في الفيديو الفنانة حيدر وهي تشكر كل شخص وقف بجانبها سواء من متابعيها أو من متابعي الإعلامي محمد كرم، مبينة أنهم كانوا يصورون مشهدا تمثيليا لرؤية ردة فعل الناس عن ”التنمر“.