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غادة عبد الرازق تثير الجدل بفستان زفاف.. والجمهور يهنئها بزواجها!

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كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 09:57 صباحاً - أثارت الفنانة غادة عبد الرازق جدلاً كبيراً على “إنستغرام” بسبب صورة نشرتها على حسابها الخاص، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان زفاف.Ghada Abdel Razek1

Ghada Abdel Razek1

وبمجرد نشر الصورة انهالت التعليقات من متابعيها وجمهورها الذي ظن الكثير منهم أن هذا إعلان منها عن زواجها، حيث علق عدد كبير من الجمهور بالتهنئة بزواجها، وما أثار الجدل أكثر هو عدم رد غادة على أي من تلك التعليقات، سواء بالإيجاب أو بالنفي، مما أشعل التخمينات بين الجمهور، إذ أكد البعض أن هذه الصورة قد تكون ضمن عمل جديد، وربما تكون دعاية لمسلسلها الرمضاني الجديد.Ghada Abdel Razek1

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Ghada Abdel Razek1

وكانت غادة عبد الرازق قد أعلنت أنها ستخوض السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل جديد يحمل اسم “سلطانة المعز”، وهو ينتمي للدراما الشعبية، ويشارك في بطولته شريف منير ومحمود البزاوي.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق كان مسلسل “حدوتة مرة”، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وشاركها ‏البطولة ‏مجدي كامل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعايدة رياض، وسلمى أبو ضيف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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