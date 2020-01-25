أصالة نصري ترد على عدم مواجهة الكاميرا خلال حفلها وتمزح "أنا حولة"

دبي ـ سعيد المهيري
علقت المطربة السورية، أصالة نصري، على عدم مواجهتها للكاميرا خلال حفلها الغنائي الأخير في القرية العالمية بإمارة دبي الخليجية، وقالت مازحة، في تصريحات لبرنامج "إم بي سي ترندنغ"، ردا على عدم النظر إلى الكاميرا في حفلها: "لا أنا حولة".جاء رد أصالة نصري، بعدما سألها مقدم البرنامج، إن كان السبب في عدم مواجهتها للكاميرا في الحفل، هو الحزن بسبب طلاقها من زوجها، المخرج طارق العريان، وأعلنت أصالة نصري، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.وكانت الشكوك تحوم حول انفصال الفنانة من سلسلة تصرفات، بدايتها حين تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا لأصالة، وهي تبكي على خشبة المسرح في الرياض، خلال أدائها أغنيتها "ذاك الغبي"
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