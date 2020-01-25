شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة وخميسة.. معتز التونى مخرج 4 أعمال سينمائية ودرامية فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش المخرج معتز التونى حالة كبيرة من النشاط الفني حالياً، وذلك بعدما ارتبط اسمه بأكثر من عمل ما بين السينما والدراما في عام 2020 ما بين أعمال تبدأ تصويرها وأخري سيبدأ العمل عليها في أقرب فرصة ليصل عدد الأعمال الذي ارتبط اسمه بها إلي خمسة أعمال.

اللعبة

البداية من الدراما وتحديداً مسلسل "اللعبة" الذي يعرض حالياً، والذى يقوم ببطولته شيكو وهشام ماجد، بالإضافة إلي محمد ثروت وأحمد فتحي.

الخطة العامية

كما ينشغل حالياً معتز التونى بتصوير فيلم "الخطة العامية" من بطولة على ربيع، عمرو عبد الجليل، غادة عادل، محمد عبد الرحمن.

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وصل امانة

ومن المنتظر أن يبدأ تصوير مسلسل "وصل امانة" الذى يقوم ببطولته علي ربيع أيضاً مع مصطفي خاطر بعد أيام.

اسعاف يونس

"اسعاف يونس"، كما تعاقد المخرج معتز التونى علي مسلسل إسعاف يونس، من بطولة محمد أنور، ومن المفترض تصويره.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج معتز التونى هو مشاركته في فيلم "نادي الرجال السري" من خلال شخصية دكتور شريف الذي لعبه ضمن أحداث الفيلم الذي طرح في دور العرض العام الماضى، وقام ببطولته النجم كريم عبد العزيز، بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من النجوم مثل ماجد الكدوانى، بيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار، بينما آخر أعماله الذي قام بإخراجها مسلسل "ربع رومي" الذي قام ببطولته مصطفي خاطر عام 2018 وحقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه.