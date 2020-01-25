شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تبدأ العمل على الجزء الثانى لـ Captain Marvel لطرحه 2022 والان مع تفاصيل الخبر
وقد اختارت الشركة الكاتبة الصاعدة ميجان ماكدونال، وهى كاتبة في سلسلة مارفلWandaVision، لوضع نص برمجي جديد لمتابعة الموافقة المسبقة لـ الجزء الثانى من العمل، التي أخذت في عام 2019، لم يتم الكشف عن اى تفاصيل متعلقة بالفيلم الجديد، لكنه من المؤكد أن القصة الجديدة ستنقل المشاهدين من التسعينيات من الفيلم الأصلي إلى يومنا هذا.
ويعد فيلمCaptain Marvel، هو أول عمل من شركة مارفل، الذى ركز بشكل أساسى، على السيدات، واستطاع النجاح في وسط كل الأفلام التي طرح أمامها، وأكد على ذلك بتخطيه حاجز المليار دولار أمريكى، إلى وقت إزالته من دور العرض المختلفة.
يذكر أنه حقق فيلم الأكشن والخيال العلمى Captain Marvel، ملياراً و200 مليون دولار إيرادات فى دور العرض، منذ طرحه 8 مارس من العام الماضى 2019، فى دور العرض المختلفة حول العالم.
وانقسمت الإيرادات بين 500 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 700 مليون دولار حول العالم.
فيلم Captain Marvel من بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلي مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروي توماس
ودار الجزء الأول من فيلمCaptain Marvel، حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.
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