شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. نورهان مع غادة عادل فى كواليس "ليالينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة نورهان مشاهدها فى مسلسل "ليالينا" للنجمة غادة عادل وإياد نصار المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وننشر صورة تجمع نورهان بغادة عادل داخل الكواليس، حيث انطلق التصوير الأربعاء الماضى فى منطقة الزمالك.

مسلسل "ليالينا" انطلق تصويره تمهيداً لعرضه فى رمضان 2020، ويشارك فى بطولته كل من صابرين، غادة عادل وإياد نصار، بالإضافة إلى ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، فضلا عن الأدوار الثانوية والشبابية.

يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

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ومن ناحية أخرى تشارك نورهان فى مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى للمخرج مجدى أبو عميرة، تأليف محمد الحناوى ويشارك فى بطولته كل من اسلام جمال ومحمد أنور وسهر الصايغ وأخرون.

وكان آخر أعمال الفنانة نورهان شُعيب الدرامية، مُشاركتها في مسلسل "بحر"، والمسلسل بطولة ماجد المصري، نورهان شُعيب،عبد الرحمن أبو زهرة، ثراء جبيل، حنان سليمان، محمد على رزق، محمد دياب، سناء شافع، سلوى عثمان، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح، وإنتاج سينرجي.



