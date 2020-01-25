شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة اعتدال المصرى.. والعزاء اليوم بـ"الحامدية الشاذلية" بالمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ ساعات قليلة الفنانة اعتدال المصرى ومن المقرر إقامة العزاء اليوم السبت في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين. الفنانة اعتدال المصري خريجة فنون مسرحية وعملت في الدراما التلفزيونية في أعمال فنية مثل "نحن لا نزرع الشوك، الشارع الجديد، أبو العلا 90". Advertisements وشاركت ايضا الفنانة الراحلة اعتدال المصري في مجموعة من الأفلام السينمائية أبرزها أفلام، "المراكبى".

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