شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تنتهى من تصوير مشاهدها فى "الأخ الكبير" خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى الفنانة دينا فؤاد من تصوير مشاهدها فى مسلسل "الأخ الكبير" من بطولة محمد رجب والذى يعرض حالياً على شاشة cbc، فى الثامنة مساء يومياً، وذلك بعد يومين حيث تجسد ضمن أحداث العمل دور عبير زوجة محمد رجب، والذى يقدم دور "حربى"، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

ويعرض المسلسل حالياً على شاشة الـ cbc، والعمل من بطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.

ومن ناحية أخرى كانت دينا فؤاد كشفت عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، والذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسى، موضحة أنه فور عرض العمل عليها وافقت دون أى تردد، خاصة أن الدور يقدمها بشكل مختلف تمامًا، حيث تلعب شخصية نسرين العشماوى، زوجة الإرهابى، مضيفة أنها تلتزم بشكل كبير بالسيناريو الذى كتبه المؤلف باهر دويدار، لأن كل ما كتبه فى السيناريو موثق، ويتناول الشخصيات كما هى فى الواقع، دون وجود أى خط درامى من وحى الدراما المكتوبة.

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وأوضحت دينا فؤاد أن فريق عمل مسلسل "الاختيار" ملتزم تمامًا بالخطة الزمنية التى وضعتها شركة "سينرجى" المنتجة للعمل، للانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل قبل حلول شهر رمضان، خاصة أن هناك توجهًا للانتهاء من التصوير قبل ذلك بوقت كافٍ، وتم رفع ساعات التصوير إلى 16 ساعة يوميا، خاصة أن العمل ستتم مراجعته بشكل كامل قبل عرضه على الشاشة.