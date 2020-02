شكرا لقرائتكم خبر عن جونى فلين ينضم لـ أندرو سكوت فى بطولة مسلسل Ripley والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل الأمريكي جونى فلين، إلى سلسلة شوتايم الجديدة،Ripley، والتى ستقدم روايات توم ريبلي، المسلسل الجديد سيكون من بطولة أندرو سكوت، ولم تستقر الشبكة بعد على باقى طاقم العمل للمسلسل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

واستنادًا إلى روايات توم ريبلي التي كتبها باتريشيا هايسميث، يدور مسلسل الدراماRipley ، في أوائل الستينيات من القرن الماضي في نيويورك حيث سافررجل ثري إلى إيطاليا لمحاولة إقناع ابنه المتشرد بالعودة إلى الوطن، وكان قبول توم للعمل هو الخطوة الأولى نحو حياة معقدة من الخداع والاحتيال والقتل "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

كما جددت شبكة شوتايم مسلسل " On Becoming a God in Central Florida " للموسم الثاني، المسلسل من بطولة كريستين دونست، تيودور بيليرين، بيث ديتو، ميل رودريجيز، تيد ليفين، عثمان آلي، جولي بنز، ميليسا دي سوسا، جون إيرل جيلكس، شارون لورانس، جوش فادم، داوش فاين جوي راندولف، ألكساندر سكارسجارد.

ويتبع المسلسل دنست التى ستظهر بدورKrystal Gill وهي أرملة حديثة وموظفة في حديقة الألعاب المائية في أورلاندو، تخطو طريقها إلى قمة الهرم الذى أطلق عليه اسمFounders American Merchandise، في أوائل التسعينات، وبينما تغوص Krystal بشكل أعمق في هرم FAM، تأخذ الأمور منعطفا خطيرا، حيث تبدأ الأعمال التجارية وطرقة تعاملها مع الأمور في التأثير على كل شخص قريب منها.

بالإضافة إلى أنه قررت شبكة قنوات Showtimeتجديد مسلسلها Shamelessلموسم حادي عشر جديد من السلسلة الأشهر عبر الشبكة قبل انتهاء الموسم العاشر الذي يعرض حالياً وينتهي يوم 26 يناير الجاري.

وكشف جارى ليفين رئيس شبكة قنوات شوتايم، في تصريحاته صحيفة، أن مسلسلShameless، سيحظى بموسم جديد على أن يكون الأخير من السلسلة.