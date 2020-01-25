شكرا لقرائتكم خبر عن "يا عسل".. مجد القاسم يطرح أغنيته الجديدة على طريقة الفيديو كليب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مجد القاسم لطرح كليب جديد، بعنوان "يا عسل" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات محمود عمر، وألحان صلاح عطية، وتوزيع الموسيقى نادر السيد، وهندسة صوت محمد جودة، إخراج الكليب ميدو بارون، وتم التصوير فى مدينة شرم الشيخ لدعم السياحة، ومن المقرر أن يتم طرحه اليوم السبت على إحدي القنوات الفضائية.

ويتعاون مجد القاسم في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم سيد راضي وصلاح عطية ومحمود شوقي وباسم منير وحماده عصمت وريمون، ومحمد حامد، وعمرو فوزي، وعدى فكري.

ويراهن مجد القاسم على نجاح الألبوم، خاصة أنه يقدم فيها مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة، ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، كما أكد فى تصريحاته لـ"الخليج 365".

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وأحيا مجد القاسم مؤخرا حفلا غنائيا ضمن حفلات رأس السنة، فى أحد النوادى الكبرى بالدقى، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، منها: "من هنا بدأ الهوى" و"غمض عينك" و"كلمتك" و"قالوا البعيد عن القلب"، وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال مجد القاسم كليب الأغنية الوطنية "مصر العظيمة"، من كلمات الشاعر السعودي عبد الله العصيمي، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيري، ومن كلمات الأغنية التي تقول: مصر الحياة.. مصر التاريخ.. مصر العظيمة.. فيها الرجال.. زي الجبال.. قوة وعزيمة. يا أيها السادة الكرام. مصر المحبة والسلام.. وع الدوام الى الأمام.. ولا أي حاجه تهزها.. كبيره اسما والمقام.