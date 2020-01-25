شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى: سأخوض تجربة الغناء.. وأفضل التغيير فى الأدوار الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة لقاء الخميسى، إنها قررت وبشكل نهائى خوضها تجربة الغناء، مشيرة إلى أنها قامت بالفعل تجهيز فرقة موسيقية وأن الأغانى التى ستقدمها ستكون أغانى مصرية فقط.

وأضافت لقاء الخميسى، خلال لقائها ببرنامج "عين" المذاع على قناة الحياة وتقدمة الإعلامية شيرين سليمان، أنها تحب التنوع والتغيير فى الأدوار التى تقوم بتقديمها لأن هذا التنوع يعتبر هو التحدي للفنان وأنها تقوم بدراسة أى شخصية تقوم بتقديمها للجمهور.

وذكرت أنها "طباخه ماهرة" وتقوم بإعداد جميع أنواع الأطعمة المصرية بالإضافة إلى بعض الأكلات المغربية ولكنها لا تستطيع أن تقوم بتحضير عدد من الأطعمة المعقدة مثل "المحشى"، مشيرة إلى أن أبنائها لايحبون تناول الأطعمة من أى أشخاص آخرين.

وأشارت إلى أنها تفضل اللون الأبيض وارتداء الفساتين البيضاء بصفة خاصة، بالإضافة إلى أنها تفضل كذلك اللون الأحمر بجميع درجاته فى الماكياج وخاصة "الروج"، مشيرة إلى أن سبب رشاقتها ووزنها المتناسق يرجع إلى أنها تمارس الرياضة بطريقة منتظمة، بالإضافة إلى أنها لا تتناول أى نوع من أنواع الأطعمة بعد الساعة السابعة مساءً لأن تناول الطعام فى المساء هو السبب فى زيادة الوزن.