شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رد تامر حسنى على نجاح فيلمه "الفلوس" وتحقيقه إيرادات 35 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم تامر حسني، على التعليق على نجاح فيلمه "الفلوس" وتحقيقه لإيرادات وصلت لـ35 مليون جنية داخل مصر، وما يقارب الـ230 مليون جنيه فى الدول العربية التى تستقبل فيلمه، الذى حقق إجمالى إيرادات 265 مليون جنيه فى صراع شباك التذاكر مما يجعله نجاحاً كبيراً.

وكتب النجم عبر حسابه بانستجرام "الحمد لله فرحان جداً بتصدر فيلم الفلوس بالشكل دا فى مصر والوطن العربى وتوزيعه عالمياً هذه الأيام، اللى مفرحنى أكتر ان الفيلم نزل في أيام عادية مش موسم أفلام ولا إجازات بالعكس هو نزل مع فترة امتحانات وكان معاه أفلام عالمية زي فروزين 2 وچومانچي للعالمي ذا روك، والحمد لله فيلم الفلوس تخطى كل الأفلام دى فى مصر والوطن العربى وحقق رقم جديد فى حياتى الفنية".

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وأضاف حسنى "رغم أنه نوع جديد عليا وممكن يكون غير متوقع مني وكانت مجازفة كبيرة مني أني أعمل نوع زي دا وعارف أن في ناس كانت متوقعة أني أقدم نفس اللى قدمته قبل كدا بس أنا أكيد مش بكرر نفسي، وبحاول ديماً تطوير نفسي والتغيير مطلوب جداً لإن التكرار عمره قصير ولازم أحاول أخاطب كل الأذواق وأقدم مختلف الأشكال على مدار رحلتى في السينما فرحان جداً أن فيلم الفلوس بيتوزع دلوقتي عالمياً من خلال شركة ceema entertainment اللى بتقدم أفلامى للعالم بشكرهم جداً وأن إيراد فيلمي دولياً و هو فيلم عربي يوصل للرقم دا ويتوزع للعالم وسط الأفلام الأجنبية ويحقق إيرادات بهذا الحجم بصراحة شىء أكبر من أحلامى بس أنا بجتهد وربنا بيكرم على قد الاجتهاد الحمد لله".

وقد انطلق فيلم "الفلوس" بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.