شكرا لقرائتكم خبر عن زى ما هو فى كل حالاته.. جيمس بوند يشارك فى تحدى DollyPartonChallenge والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للشخصية الأكثر شهرة فى عالم الأكشن والحركة، جيمس بوند التى يجسدها الممثل العالمى دانيال كريج، فى التحدى الشهير DollyPartonChallenge، الذى انتشر بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا مؤخراً.

ونشرت الصفحة الرسمية للعميل البريطانى الشهير 007، صورة للتحدي الذ شارك فيه الممثل العالمى دانيال كريج، والذى ظهر فى كل خانة من ضمن التحدى "انستجرام – لينكيد أن – فيسبوك – تيند" بنفس الشكل والملابس التى دائما ما يرتديها وهى بدلة كاملة.

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ويعرض الجزء الجديد من سلسلة جيمس بوند في إبريل المقبل ويأتى بعنوان No Time to Die وهو من بطولة أنا دى أرماس، دانيال كريج، ليا سيدوكس، رامي مالك، رالف فاينز، كريستوف والتز، نعومي هاريس، بيلي ماجنوسن، جيفري رايت، بن ويشاو، لاشانا لينش، روري كينير، ديفيد دينسيك، احمد بكير، لورديس فابريس، و من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبي والر – بريدج، إيان فليمنج.

ويدور الفيلم الجديد بعد ترك Bond الخدمة النشطة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية طلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

الفيلم يعد آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة، كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.