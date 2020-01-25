ساندي تعود بألبوم جديد لجمهورها: “اتنين فى واحدة”

متابعة بتجــــــــرد: تستعد النجمة المصرية ساندي، لطرح ألبومها الغنائي الجديد بعنوان “اتنين فى واحدة”، خلال الأيام المقبلة.

الألبوم يضم 8 أغنيات متنوعة بين أنماط غنائية مختلفة منها الرومانسي والكلاسيك والهاوس، هي “زي التمثال، خشبة مسرح، ريموت حياتك، طبع الشتا، بطولة في رواية، اتنين في واحدة، كان عادي، كيس أسود”.

تعاونت ساندي في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولي، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كما كتبت ولحنت ساندي، أغنية من ضمن أغاني الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم “زي التمثال”.

واستغرقت التحضيرات للأغاني الجديدة أكثر من عام، وبحسب مصادر خاصة بموقنا تعلق ساندي آمالاً كبيرة على هذا الألبوم، حيث سيلاحظ الجمهور اختلافاً واضحاً في الكلمات والألحان مع الإحتفاظ بالشكل الموسيقي الذي اعتادت تقديمه ساندي منذ بداية مشوارها الفني.

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وأعربت ساندي في منشور لها، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي عن سعادتها بطرح ألبومها الجديد، ووجهت رسالة إلى جمهورها اعتذرت من خلالها عن غيابها عنهم طيلة الفترة الماضية بسبب الظروف الصعبة التي مرّت بها في حياتها الخاصة، فكتبت: “عارفه اني اتاخرت عليكم و استنتوني اكتر من سنه بس كان غصب عني و عديت بظروف صعبه جدا في الالبوم ده و تعبت اوي وعشان اتحدي الظروف و العكوسات اللي عديت بيها الشهور الاخيره ما كنتش بنام انا وكل اللي اشتغلو معايه عشان نطلع بعمل يليق بيكم و يعوضكم الوقت اللي استنيتوني فيه ويارب بعد التعب ده يعجبكم وأكون عن حسن ظنكم “.

ساندي صوّرت جميع أغاني الألبوم على طريقة الفيديو كليب، وسيتم طرح أول أغنية منه خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحمل عنوان” طبع الشتا”، كلمات سلمى رشيد وألحان هيثم نبيل، وتوزيع وإخراج كريم عبد الوهاب.

جدير بالذكر أن آخر أغنيات ساندي، كانت أغنية “قلبين” من فيلمها “عيش حياتك”، والذي تم عرضه في موسم أفلام إجازة نصف العام 2019، وشاركها البطولة فيه الفنانون سامح حسين، وإدوارد، وسامية الطرابلسي، ومحمد نور، والعمل من تأليف وسام حامد وإخراج تامر بسيوني.