إمام يؤكد أن "لص بغداد" فيلم بمقاييس عالمية والأكشن جديد على السينما

أعرب الفنان محمد إمام عن سعادته بطرح فيلم لص بغداد فى موسم منتصف العام، واوضح قائلا "أتمنى أن يحقق الفيلم النجاح المرجو منه"، وأشار إلى أن الفيلم بمقاييس عالمية، ومختلف، والأكشن المقدم من خلاله؛ جديد على السينما، حيث استعانوا بأفضل خبراء الأكشن فى العالم.

وأوضح أنه مر بصعوبات كثيرة خلال العمل، وأصيب أثناء تصويره أحد المشاهد، وأكد أنه متفائل أن الفيلم سيحقق إيرادات عالية؛ بعد أن تخطي البرومو الدعائي له الـ18 مليون مشاهدة عبر " يوتيوب".

"لص بغداد" يشارك في بطولته، كل من "محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتة والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن، يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة تقع؛ عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، وهو من إنتاج "سينرجى فيلمز" برئاسة المنتج أحمد بدوي

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

اشتعال المنافسة بين "محمد إمام ا" و"تامر حسني" و"إياد نصار" في موسم "رأس السنة"

محمد إمام يقاطع جيرانه لغيرته على خديجة على طريقة فيلم "عريس من جهة أمنية"