ناهد السباعي بإطلالة جريئة مع ابنة شقيقتها!

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 03:57 صباحاً - احتفلت الفنانة المصرية ناهد السباعي بعيد ميلاد ابنة شقيقتها، وشاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، صورة لهما أثناء الاحتفال. وظهرت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة جرئية، مرتدية فستانًا باللون الأبيض قصيرًا، وحذاءً بكعب عالٍ مع ابنة شقيقتها، وعلقت على الصورة، قائلة: “عيد ميلاد سعيد ، أعز صديقة لي ابنة أختي”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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