تركيا.. مئات القتلى والمصابين في زلزال بقوة 6.8 درجات

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 03:57 صباحاً - قتل 14 شخصا على الأقل جراء زلزال بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر هز شرقي تركيا، ما أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 300 شخص آخرين، إضافة إلى محاصرة العديدين تحت أنقاض المنازل، وفق ما أعلن مسؤولون محليون.
وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، الجمعة، أن الزلزال وقع بالقرب من بلدة سيفريس فى مقاطعة إيلازيغ الشرقية.
ووقع الزلزال الجمعة الساعة 8:55 بالتوقيت المحلي (1755 تغ).
وقال مركز قنديلي لرصد الزلازل في إسطنبول إن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجة.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت قوة الزلزال 6.7 درجة، ولم يؤثر على تركيا وحدها بل امتد إلى سوريا وجورجيا وأرمينيا أيضا.
وقالت وسائل إعلام تركية إن الزلزال تسببت في ذعر المواطنين الذين فروا خارج منازلهم سعيا إلى السلامة.
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