فرقة “سيرك دو سوليي” تلغي عروضها في الصين

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت فرقة “سيرك دو سوليي” إلغاء كل عروضها المقبلة في مدينة هانغتشو الصينية “حتى إشعار آخر”، بسبب الوباء المتصل بفيروس كورونا الذي بدأ يتفشى في العالم وتجند السلطات الصحية طاقاتها لمكافحته.

وأوضحت الفرقة الكندية الشهيرة في بيان أن “السلطات الصينية طلبت الوقف المؤقت لكل الأنشطة الداخلية التي تجمع 100 شخص أو أكثر بهدف احتواء وباء فيروس كورونا”.

وأضافت “حفاظاً على سلامة المشاهدين والموظفين، تلغي فرقة سيرك دو سوليي حتى إشعار آخر كل حفلات عرضها (عالم مذهل)” في هانغتشو.

وتقع هذه المدينة في مقاطعة جيجيانغ على بعد حوالى 700 كيلومتر إلى الشرق من ووهان، حيث ظهر هذا الفيروس المنتمي إلى سلالة فيروسات “سارس” الشهر الماضي.

وأعلنت الصين الجمعة أن هذا الوباء أدى إلى وفاة 25 شخصاً مع تسجيل 830 حالة مؤكدة.