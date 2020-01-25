انطلاق مهرجان “صندانس” بفيلم عن حياة سويفت

متابعة بتجــــــــــرد: انطلق مهرجان “صندانس” السينمائي في ولاية يوتا الأمريكية مع العرض الأول لوثائقي “ميس أمريكانا” من إنتاج “نتفليكس” الذي يروي قصة وصول نجمة البوب تايلور سويفت إلى الشهرة.
ويدور الفيلم الذي أخرجته لانا ويلسون حول حياة المغنية البالغة من العمر 30 عاماً منذ بدايتها في الموسيقى حتى وصولها إلى النجومية العالمية.
ووقف مئات المعجبين متحدّين البرد القارس في ولاية يوتا في طوابير لساعات على أمل الحصول على نظرة سريعة للنجمة.
وسويفت التي كانت ترتدي بزة ومعطفاً متجانسين، صافحت الجماهير قبل أن تتوجه إلى قاعة مسرح “إكليس”، حيث عرض الوثائقي.
ومن الأعمال الأخرى التي عرضت خلال الليلة الأولى من مهرجان “صندانس” وثائقي “كريب كامب” وهو من إنتاج باراك وميشال أوباما.
ولم يحضر الزوجان إلى بارك سيتي، لكن مؤسس المهرجان روبرت ريدفورد صعد إلى المنصة للتعبير عن “تقديره الكبير” لمدير المهرجان جون كوبر الذي يترك “صندانس” بعد 11 سنة على إدارته.
ويقدم “صندانس” الذي يستمر حتى الثاني من فبراير، هذا العام نحو 120 فيلماً من 27 دولة.
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