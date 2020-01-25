سبعة أفلام ممنوعة من العرض في الصين.. والسبب “كورونا”

متابعة بتجـــــــــرد: منعت الصين طرح 7 أفلام جديدة خلال عطلة رأس السنة الصينية الجديدة، الأسبوع المقبل، بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن الأفلام السبعة التي كان من المفترض بدء عرضها خلال عطلة الأسبوع المقبل تزامناً مع السنة الصينية الجديدة والمسماة هذا العام بـ”الفار”، هي “قفزة” للمخرج بيتر تشان، و”الإنقاذ” للمخرج دانتي لام، و”ضائع في روسيا” للمخرج شو زينج، و”مخبر الحي الصيني 3″، و”الطليعة” تأليف وإخراج ستانلي تونج، وبطولة جاكي شان وتومر أوز، إضافة إلى فيلمي رسوم متحركة، وكان من المتوقع أن تحصد هذه الأفلام خلال الأيام الأولى من عرضها أكثر من مليار دولار أمريكي، بحسب “فارايتي”.

ونشرت الجهات الإنتاجية التي تقف وراء هذه الأفلام بيانات كل على حدة، أمس، أكدت فيها أن إلغاء عرض أعمالهم السينمائية الجديدة جاء لأسباب تتعلق بالصحة العامة، وخوفاً من انتشار فيروس كورونا، معتبرين أن هذا الموقف يعكس شعورهم بالواجب والمسؤولية المجتمعية تجاه جماهيرهم، معتذرين لدور العرض السينمائي وشاكرين العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة هذا الفيروس.

ووعدت منصات بيع التذاكر السينمائية بالصين برد أموال التذاكر لأصحابها دون أي مماطلة، مع تأكيدها أن هذه العملية قد تستغرق أسبوعاً كاملاً.

يذكر أن الصين أعلنت، اليوم الجمعة، أن “كورونا” أدى إلى وفاة 25 شخصاً مع تسجيل 830 حالة مؤكدة، حتى الآن.