فيديو| بعد 38 عاما.. عايدة رياض تتحدث عن قضية "الآداب": "هعمل ده وأنا متجوزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحدثت الفنانة عايدة رياض عن أزمتها الشهيرة، التي حدثت في فترة الثمانينيات، وهي اتهامها بممارسة الدعارة، خلال برنامج تحيا الستات.

وقالت رياض إن بالطبع عائلتها وأخواتها تأذوا من هذه القضية، مضيفة أن هذه القضية لم تؤثر على علاقاتها العاطفية فيما بعد، لأن أغلب المصريين كانوا على علم بها.

وأضافت: "محرم فؤاد جوزي وقتها كان بيطلع وبيتكلم وكان متجنن طبعا لما ياخدوا واحدة من الدار للنار كده، صعب يعني، يعني لو مسكونا في مكان يبقى حقهم قانونا، لكن كانت زيطة على مافيش".

وتساءلت: "ازاي يعني بالعقل كده، هنزل أمارس أعمال منافية للآداب وأنا معايا راجل، ما كنت عملت من قبل الجواز".

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وأضافت: "طبعا الناس كانت بتضيف تفاصيل مع نفسها، والواقعة حدثت بعد عامين من زواجي من محرم، ولم تؤثر على علاقتنا فهو غيور من البداية".

ولفتت إلى أن كونها سيدة وفنانة هو ما جعل الحديث عن القضية مستمر حتى الآن.

وأوضحت أنها استفادت من القضية في تحقيق شهرة في الوسط الفني، مضيفة: "لما رجعت الشغل، كان في مخرجين عاوزين يستثمروا الموضوع، ويستغلوا الحكاية، وأنا كنت فاهمة الموضوع، فقلت أنا كمان استغل الموضوع واحقق شهرتي ونجاحي من خلال الأفلام".

وتعود قضية عايدة رياض إلى عام 1982، إذا اتهمت مع آخريات بممارسة أعمال منافية للآداب، في قضية عرفت وقتها بـ"الكومبارس"، وحكم عليها بعام سجن، قبل أن تحصل على البراءة من محكمة الاستئناف.