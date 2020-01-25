محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي، في إطار دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا. وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "مازيمبي جاء بهدف التعادل لضمان التصدر، لعب مباراة دفاعية عشوائية سيئة، وكانت فرصة للزمالك أن يضمن الصعود لولا تألق حارس المرمى، الزمالك يكفيه التعادل في مباراته القادمة ليصعد وصيفا لمازيمبي، وإن فاز زيسكو غدا أو تعادل يصعد الزمالك بغض النظر عن مباراته القادمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحلفاوي يعلق على تعادل الزمالك وفرص الصعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.