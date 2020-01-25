ندا موسى بفستان أبيض شفاف و"حلق" هنا الزاهد.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، من داخل سيارة، مرتدية "أيس كاب" ونظارة، علقت: "صباح الخير".

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تأكل من أحد المطاعم، وعلقت: "عندما تعشق البيتزا".

أمل عرفة

نشرت الفنانة أمل عرفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

درة

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بصورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جاكيت" أبيض، ومكياج هادئ.

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هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "حلق" كبير، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس من اللون الأسود، ومكياج هادئ.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود.

ندا موسى

نشرت الفنانة ندا موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستاًنا أبيض طويلا شفاف.

وفاء صادق

نشرت الفنانة وفاء صادق صورة تجمعها بـ"كلب"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا وحبيبي بقى عنده 4 سنين".

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في دبي.