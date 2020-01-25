"شيء أكبر من أحلامي".. تامر حسني يحتفل بنجاح "الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان تامر حسني بنجاح فيلمه الجديد "الفلوس"، بعد أن تجاوزت إيرادته حاجز الـ30 مليون جنيه في دور العرض بمصر، و265 مليونًا حول العالم.

وعلق تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"،: " الحمد لله فرحان جداً بتصدر فيلم الفلوس بالشكل دا في مصر و الوطن العربي و توزيعه عالمياً هذه الأيام ، اللي مفرحني اكتر إن الفيلم نزل في أيام عادية مش موسم أفلام ولا أجازات بالعكس هو نزل مع فترة امتحانات و كان معاه أفلام عالمية زي فروزين ٢ وچومانچي للعالمي ذا روك و الحمدلله فيلم الفلوس تخطى كل الأفلام دي في مصر و الوطن العربي و حقق رقم جديد في حياتي الفنية، رغم إنه نوع جديد عليا و ممكن يكون غير متوقع مني و كانت مجازفة كبيرة مني إني أعمل نوع زي دا وعارف إن في ناس كانت متوقعة إني أقدم نفس اللي قدمته قبل كدا بس أنا أكيد مش بكرر نفسي وبحاول ديماً تطوير نفسي والتغيير مطلوب جداً لإن التكرار عمره قصير ولازم أحاول أخاطب كل الأذواق وأقدم مختلف الأشكال على مدار رحلتي في السينما".

تابع تامر: "فرحان جداً أن فيلم الفلوس بيتوزع دلوقتي عالمياً من خلال شركة ceema entertainment اللي بتقدم أفلامي للعالم بشكرهم جداً وإن إيراد فيلمي دولياً وهو فيلم عربي يوصل للرقم دا و يتوزع للعالم وسط الأفلام الأجنبة و يحقق إيرادات بهذا الحجم بصراحة شيء أكبر من أحلامي بس أنا بجتهد و ربنا بيكرم على قد الاجتهاد الحمدلله".

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.

