صور| ياسر جلال وإدوارد في كواليس "الفتوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان إدوارد صورتين من كواليس مسلسل "الفتوة"، بطولة الفنان ياسر جلال، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020.
وظهر إدوارد في الصور رفقة ياسر جلال، الذي ظهر بـ"الجلباب الصعيدي" و"العمة"، وعلق إدوارد :"مبروك النجم ياسر جلال مسلسل الفتوة".
مسلسل "الفتوة" تقع أحداثه في حي الجمالية، ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي.
"الفتوة" بطولة ياسر جلال، دياب، رياض الخولي، مي عمر، مجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، وعدد أخر من الفنانين الشباب، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.
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